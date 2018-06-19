Edirne'de tutuklu Yunan askerlere yine tahliye çıkmadı

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu\'ndan çıktıkları devriye sırasında Türkiye\'ye geçtikleri için tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis\'in (29) için Edirne 2\'nci Sulh Ceza Hakimliği\'nce yapılan tutukluluk değerlendirme duruşmasından yine tahliye çıkmadı.

Pazarkule Sınır Kapısı\'nın karşısındaki Yunanistan\'ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, geçen 1 Mart günü, birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçti. 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır askerlerince gözaltına alınan 2 Yunan askeri, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

TUTUKLUK DEĞERLENDİRME DURUŞMASI YAPILDI

Edirne 2\'nci Sulh Ceza Mahkemesi her 30 günde bir olan tutukluluk değerlendirme duruşmasını yaptı. Duruşmaya geçen 1 Mart tarihinden bu yana tutuklu olan Yunan askerler teğmen Angelos Mitretodis ve Dimitris Kouklazis, avukatları Selin Özel ile Hakan Yalçıntuğ da katıldı.

Mahkemede tercüman aracılığıyla ifadesi alınan teğmen Angelos Mitretodis, \"Daha önceki beyanlarımızı tekrar ederim. Eski savunmalarımı tekrar ederim. Suç işleme kastık yoktu\" dedi. Astsubay Dimitris Kouklazis ise, \"Aynı ifademi tekrar ederim. Farklı söylemek istediğim bir husus yoktur. Suç işleme kastımız yoktur\" dedi.

Yunan askerlerin avukatı Hakan Yalçıntuğ, müvekkillerinin amacınını sınır güvenliğini sağlamak olduğunu belirterek, \"Bu amaçla devriye atarken yanlışlıkla sınırı geçilmiş devamında müvekkiler silahlarını Türk askerlerine teslim etmiştir. Haliyle kaçma şüphesi yoktur. Yürürlükteki infaz kanunları gereği atılı suçun atıl sınırı da dikkate alındığında bu aşamadan sonra verilecek devam kararı bir nevi cezaya dönüşmüş olacaktır. Kaçma ve delil karartma şüphesi yoktur. Yunan devletinin verdiği güvence de dikkate alınarak müvekkilerin adli kontrol ile tahliyesine karar verilmesini talep ederiz\" dedi.

Sanıkların avukatlardan Selin Özel, tutuklama tedbirinin yasal koşullarının oluşmadığını söyleyerek, \"Kaçma ve delil karartma şüpheleri yoktur. Alt sınırdan ceza alsalar dahi infaz kanunları gereği, tutukluluk süresi cezanın yatırını aşmıştır. Dijital materyallerin incelemesine devam edilmesi tutuklama sebebi olamaz. Bunda müvekkilin bir kabahati yoktur. Atılı suç işlenmemiştir. Tutuklamaya konu casusluk suçunun işlenmiş olması düşünülemez. Müvekkiller ve aileleri mağdur dudumdadır. Mağduriyetin giderilmesi için bir ya da birden çok adli kontrol ile tahliyesine karar verilmesi talep olunur\" dedi.

KARARDA \'ASGARİ YÖN\' VURGUSU

Edirne 2\'nci Sulh Ceza Hakimliği, Yunan askerlerinin tutukluluk halinin devamını karar verdi. Kararda şöyle denildi:

\"Şüpheliler müdafillerinin duruşmadaki beyanları, şüphelilerin duruşmadaki beyanları ve dosya kapsamı incelendiğinde; dosya içerisinde bulunan yakalama üst arama ve muhafaza alma tutanakları, şüphelilerin savunmaları ve diğer tüm muamelili evraklar birlikte değerlendirildiğinde, şüphelilerin üzerine atılı askeri yasak bölgelere girme suçunu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu, şüphelilerin Türkiye\'de sabit bir ikamet adreslerinin bulunmayışı ile yabancı ülke vatandaşı olmaları birlikte değerlendirildiğinde, şüphelilerin kaçma şüphesinin bulunduğuna ilişkin kanaat, dijital materyaller konusunda incelemenin halen sürmesi nedeniyle atılı suç vasfının değişme ihtimali bulunduğu değerlendirilmiş, şüphelilerin üzerlerine atılı eylemin asker kişilerce işlenmiş olması da dikkate alındığında mesleği askerlik alan kişilerde bulunması gerekli asgari yön tayin bilgisi nedeniyle suç şüphesinin kuvvetlenmesi, atılı suçun kanunda ön görülen cezanın üst sınırının 5 yıl oluşu da dikkate alındığında tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülülük sınırları içerisinde kaldığı ve koruma tedbirlerinden umulan faydanın adlı kontrol hükümleri ile sağlanamayacağı değerlendirile soruşturma dosyasının geldiği aşama itibariyle tutuklama şartlarında herhangi bir değişiklik olmadığı anlaşıldığından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talebinin kabulüne, şüphelilerin tutukluluk hallerini devamına.\"

Kararın ardından Yunan askerleri sıkı güvenlik önlemleri altında Edirne F Tipi Cezaevi\'ne götürüldü.



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