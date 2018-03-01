T24 LogoT24 Logo
Gündem

Edirne'de tehlike yaratan buz sarkıtları kırıldı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düşmesiyle birlikte süs havuzları donarken, tarihi Eski Camii yağmurluklarında oluşan buz sarkıtları, ekipler tarafından kırıldı

01 Mart 2018 20:20

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düşmesiyle birlikte süs havuzları donarken, tarihi Eski Camii yağmurluklarında oluşan buz sarkıtları, ekipler tarafından kırıldı.
Edirne\'de etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuk havanın etkisi altına girdi. Hava sıcaklığı gece eksi 10, gündüz ise eksi 5 derece olan kentte, süs havuzları dondu. Yollardaki buzlanmalar nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Tarihi Eski Camii çatısında yağmur sularının aktığı oluklarda, metrelerce uzunluğunda buz sarkıtları oluştu. Yayalar için tehlike oluşturan buz sarkıtlarını kırmak için  belediye zabıta ve trafik ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye aracı merdiveni uzatan görevliler, sarkıtları kırdı.
Kar yağışı ile beyaza bürünen kentte kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı. Tarihi mekanların karla birlikte tüm güzelliğiyle ortaya çıkmasını vatandaşlarda cep telefonu ile görüntüledi. Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının kentte geceleri eksi 4 derecelerde olacağını belirterek, yarın yağmur yağışı beklediklerini söyledi. Hava sıcaklığı hafta başından itibaren artış göstereceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali Can ZERAYEDİRNE DHA EDİRNEEski CamiiEdirneHavaYollardakiTarihi Eski CamiiYayalarKarTarihiMeteorolojiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24