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Edirne'de taksimetreyi açmayan şoföre 457 lira ceza

Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, taksi sürücüsüne 457 lira para cezası kesti

27 Temmuz 2017 23:26

Edirne'de kullandığı takside müşterisinin talebine rağmen taksimetreyi açmadığı tespit edilen şoföre, Edirne Belediye encümen kararıyla 457 lira para cezası kesildi.

Edirne'de taksiye binen müşteri iddiaya göre şoföre gideceği yeri söyleyerek kapalı olan taksimetreyi açmasını istedi. Taksi sürücüsünün taksimetreyi açmayacağını söylemesi üzerine araçtan inmek isteyen müşteriden 6 lira indi-bindi ücreti alındı. Ticari araç müşterisi Edirne Valiliği ve Edirne Belediyesi şikayet hattına yazılı olarak başvuruda bulundu.

Yapılan incelemenin ardından belediye encümen kararıyla Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Edirne Belediyesi Taksi Belediye Yönetmeliğinin 18/19 maddesine aykırı davranış nedeniyle taksi sürücüsüne 457 lira para cezası kesildi.

Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, halkın mağdur edilmemesi için denetimlerin devam edeceğini belirterek, "Edirne Belediyesi olarak gelen şikayetleri kısa sürede değerlendirip işlem yapıyoruz. Turizm kenti olan Edirne'de gelen misafirlerimizin en iyi şekilde ağırlamak ve şehrimizden memnun göndermek bizim en önem verdiğimiz konu. Halkın  mağdur edilmemesi için çalışmalarımız sürecek" dedi.

Önceki günde Edirne Turizm Whatsapp İhbar Hattı'na yapılan ihbarda, bir lokantada 2 çorba 1 köfte siparişi vermek isteyen kişilere 2 porsiyon köfte yemeleri konusunda ısrar ettiği öne sürülen işyeri sahibine 'satıştan kaçınma' içerikli 6'ncı maddesi gereğince 240 lira para cezası uygulanmıştı.

 

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