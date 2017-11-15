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Edirne'de suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, suç işlemek için örgüt kurduğu iddiasıyla 18 şüpheli gözaltına alındı

15 Kasım 2017 16:29

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, suç işlemek için örgüt kurduğu iddiasıyla 18 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte çek-senet tahsilatı, tefecilik, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla bir grubu teknik takibe aldı. Yaklaşık 3 ay süren çalışmaların ardından KOM ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlenerek 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabancanın yanı sıra tüfek ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için Edirne Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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