Edirne'de sivrisinekle mücadelede İHA kullanılacak

Edirne Belediyesi, sivrisinekle mücadele kapsamında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile ilaçlama yapacak.

Hürriyet'in haberine göre, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilaçlama uçaklarının ve helikopterlerin ulaşamadığı yerlere kadar giden İHA'larla biyolojik larvasit mücadelesi yapacaklarını söyledi. Tanrıkulu, uzun zamandır sivrisinek mücadelesi yaptıklarını ve bu konuda yeni yöntemleri ve bilimsel çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti.

Haritalar üzerinde GPS ile buldukları kodlarla sulak alanları işaretleyip larvasit ve uçkur sivrisinek mücadelesi yapacaklarını aktaran Tanrıkulu, "Kullanacağımız İHA’lar özel, 15 litreye kadar biyolojik ilaç taşıyabilecek haznesi olan türden. Belli noktalarda uygulanacak. Bunun bütün izinleri Türkiye’de Sağlık Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar tarafından alınmış durumda." diye konuştu.

Edirne'deki sivrisinek türleriyle ilgili de çalışmalar yaptıklarını dile getiren Tanrıkulu, "Almanya’da katıldığımız eğitimlerde Edirne'de bulunan sivrisineklerin tür tespitini yaptık. Bizim bölgemizde bulunan sivrisineklerde virüs taşıyan şu an için yok" ifadesini kullandı.