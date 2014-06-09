Edirne'de silahlı çatışmaya müdahale eden polis memuru kalbinden vuruldu

Edirne’de Bulgaristan, Rusya ve Gürcistan ve Türk uyruklu 5 kişilik iki grubun silahlı çatışmasında, tesadüfen aynı sokakta bulununca müdahale eden Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli polis memuru 33 yaşındaki Hüseyin İmrag, kalbinden vuruldu. Edirne Devlet Hastanesi’nde ameliyata alınan polis memuru, şehit oldu. Biri bacağından vurularak etkisiz hale getirilen 5 şüpheli ise polis ekiplerince kaçmak isterken kısa sürede yakalandı.

Engin Özmen ve Ali Can Zeray’ın DHA’da yer alan haberine göre, olay saat 13.30 sıralarında Eski İstanbul Caddesi’nde meydana geldi. Bir otelin önünde park halinde bulunan Rusya P 878 EC plakalı lüks bir otomobille 53 AH 177 Türk plakalı otomobilden inen Gürcistan, Bulgaristan ve Rus ve Türk uyruklu 5 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. Sokak üzerinde büyük paniğe neden olan çatışma seslerini duyarak yakındaki bir sokaktan gelen Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli 2 polis memuru olaya müdahale etti. Saldırganlar, polis memurlarından Hüseyin İmrag’ı kalbinden vurarak olay yerinden kaçtı. Diğer mesai arkadaşı tarafından Edirne Devlet Hastanesi’ne getirilen ağır yaralı Hüseyin İmrag, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek şehit oldu.

Polis ekipleri, ara sokaklarda kaçmaya çalışan şüphelilerden birini bacağından vurarak diğerlerini ise yakalayıp gözaltına aldı. Yaralanan şüpheli Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Edirne Devlet Hastanesi’ne gelen Emniyet Müdürü Rahmi Bağtuğ, iki grup arasında silahlı çatışma yaşandığını ifade ederek, polis memurunun hayatını kaybettiğini söyledi. Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Yiğitbilek’te olay yerine gelerek inceleme yaptı.

1 yıllık evli eşi hamile

Şehit olan polis memuru Hüseyin İmrag’ın 1 yıllık evli olduğu ve Kapıkule Sınır Kapısı’nda muayene memuru olduğu öğrenilen eşi Hüsna İmrag’ın da 4 aylık hamile olduğu bildirildi. Eşinin vurulduğu haberi alınca baygınlık geçiren şehit polis memurunun eşi Hüsna İmrag, ambulansla Selimiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak eşinin hayatını kaybettiği söylenemedi.

Gece alem yapm ışlar

Şüphelilerle ilgili bilgi toplayan polis ekipleri, Rus, Bulgar, Gürcistan ve Türk uyruklu şüphelilerin dün geceyi Edirne’deki bir otelde geçirdikleri ve akşam da eğlence mekanlarına gittiklerini tespit etti. Çatışmanın neden çıktığına ilişkin bilgi toplamaya çalışan polis ekipleri, şüphelilerle birlikte çok sayıda tabanca da ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu arada olaya karışan 5 şüphelinin otelden çıkışları ve daha sonra otomobilden silahları almaları güvenlik kameraları ile görüntülendi.