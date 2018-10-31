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Edirne'de PKK propagandasına tutuklama

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, jandarma tarafından gözaltına alınan ve 'terör örgütü PKK propagandası yapmak' suçundan arandığı belirlenen F

31 Ekim 2018 20:08

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de, jandarma tarafından gözaltına alınan ve \'terör örgütü PKK propagandası yapmak\' suçundan arandığı belirlenen F.K. (21), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Köşen köyünde yaptıkları yol emniyet ve kontrol devriyesi sırasında durumundan şüphelendikleri F.K.\'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Yapılan incelemede F.K.\'nin \'terör örgütü PKK propagandası yapmak\' suçundan arandığı tespit edildi. F.K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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