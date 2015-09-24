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Edirne'de mültecilere imamdan tavsiye: Avrupa’da çocuklarınızı Müslüman yetiştiremezsiniz, topraklarınıza dönün

Suriyeli mülteciler, ülkelerinden 2 bin kilometre uzakta Kurban Bayramı'nı buruk bir şekilde kutladı

24 Eylül 2015 17:55

Yunanistan üzerinden Avrupa ülkelerine gitmek için 10 gündür Edirne’de bulunan Suriyeli mültecilere, bayram namazında imamlık yapan, kendisi de mülteci olan İlyas Ahmet, "Avrupa’ya gitmeyin, onlar ne zaman Müslümanlara kardeş oldu, bize ne zaman yardım ettiler… Avrupa’da çocuklarınızı Müslüman yetiştiremezsiniz, topraklarınıza dönün” dedi.

DHA’nın haberine göre; Edirne Emniyet Müdürlüğü’nün ‘güvenli bölge’ olarak ilan ettiği ve giriş-çıkışların kontrol altında olduğu Sarayiçi’nde polis ekiplerince ikna edilen yaklaşık 400 sığınmacı dün gece otobüslerle İstanbul’a dönmüştü. Kalan yaklaşık 500 mülteci ise günler süren bekleyişleri ardından bugün otobüslerle Türkiye'nin farklı şehirlerine geri gönderildi.

Avrupa’ya gitme umuduyla 10 gün önce Edirne’ye gelen sığınmacılar, yaşadıkları ülkeden yaklaşık 2 bin kilometre uzaklıkta Kurban Bayramı’na buruk bir şekilde girdi.

Üzerinde uyumak için kullandıkları halı ve battaniyeleri yere seren yaklaşık 50 kadar Suriyeli sığınmacı, Sarayiçi mevkiinde bayram namazı kıldı. Namazı kendi aralarındaki imam İlyas Ahmet kıldırdı. Namaz sırasında bazı sığınmacıların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Yapılan duaların ardından konuşan imam İlyas Ahmet, Suriyelilere Avrupa’ya gitmeyin uyarısı yaparak, "Avrupa’ya gitmeyin, onlar ne zaman Müslümanlara kardeş oldu, bize ne zaman yardım ettiler. Onlar zaten bizim ülkemizi işgal ettiler. İsrail, Yahudi, kötü insanlar, Avrupa tüm bunları onları korumak için yapıyor. Avrupa’da çocuklarınızı Müslüman yetiştiremezsiniz, topraklarınıza dönün" dedi.

Namazın ardından Suriyeliler, kendi aralarında sıraya girerek birbirleriyle bayramlaştı.

 

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