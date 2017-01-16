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BBC Türkçe

Edirne'de maden kazası: Bir işçi yaşamını yitirdi

Edirne'nin Keşan ilçesindeki bir madende meydana gelen göçük nedeniyle bir madenci yaşamını yitirdi.

16 Ocak 2017 05:50

Edirne'nin Keşan ilçesindeki bir madende meydana gelen göçük nedeniyle bir işçi yaşamını yitirdi.

Küçükdoğanca köyünde bulunan kömür madeninde meydana gelen göçükte madenci Niyazi Akçay madende mahsur kaldı.

Göçüğün ardından kurtarma ve sağlık ekipleri olay yerine çağrılırken madendeki diğer işçiler kurtarma ekipleri bölgeye ulaşmadan Akçay'ın cansız bedenini göçük altından çıkardı.

359 nüfuslu Küçükdoğanca köyünde 2010 yılında da bir maden kazası yaşanmış, üç işçi kömür madeninde çıkan yangın nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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