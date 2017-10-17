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EDİRNE'DE LÜKS CİPE UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA  İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Edirne'de, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan lüks cipte 4 kilo 415 gram kokain ele geçirdi

17 Ekim 2017 15:18

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA 
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Edirne\'de, Bulgaristan\'dan Türkiye\'ye giriş yapan lüks cipte 4 kilo 415 gram kokain ele geçirdi.  Araçtaki  2 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalar kapsamında Bulgaristan\'dan  Türkiye\'ye uyuşturucu  getirileceği bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, 10 Ekim\'de Edirne\'de M.Ş (47) ve Bulgaristan uyruklu N.İ.A.\'nın (45) bulunduğu Bulgaristan plakalı cipi durdurarak narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı. Dedektör köpeğin cipin çeşitli yerlerine tepki vermesi üzerine yapılan aramalarda, cipin altına gizlenmiş, paketler halinde toplam ağırlığı 4 kilo 415 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ş. ile N.İ.A. Vatan Caddesi\'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Polis ekiplerinin dedektör köpek yardımıyla yaptığı aramalar polis kameraları tarafından görüntülendi. 

Görüntü Dökümü
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(Polis Kamerası)
-Cipten görüntü
-Cipte narkotik dedektör köpeğinin arama yapması
-Polis ekiplerinin arama yapması 
-Uyuşturucu maddelerin bulunması
-Genel ve detaylar 
 


 

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