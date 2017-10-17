Edirne'de lüks cipe uyuşturucu operasyonu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Edirne\'de, Bulgaristan\'dan Türkiye\'ye giriş yapan lüks cipte 4 kilo 415 gram kokain ele geçirdi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalar kapsamında Bulgaristan\'dan Türkiye\'ye uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, 10 Ekim\'de Edirne\'de M.Ş (47) ve Bulgaristan uyruklu N.İ.A.\'nın (45) bulunduğu Bulgaristan plakalı cipi durdurarak narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı. Dedektör köpeğin cipin çeşitli yerlerine tepki vermesi üzerine yapılan aramalarda, cipin altına gizlenmiş, paketler halinde toplam ağırlığı 4 kilo 415 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ş. ile N.İ.A. Vatan Caddesi\'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Polis ekiplerinin dedektör köpek yardımıyla yaptığı aramalar polis kameraları tarafından görüntülendi.

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