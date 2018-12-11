Edirne'de lokantalarda denetim

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri özellikle Bulgar ve Yunan turistlerin uğrak yeri olan ciğerci, köfteci ve dönercilerde fiyat ve gramaj denetimi gerçekleştirdi.

Türkiye\'de döviz kurundaki yükselişin ardından Yunan ve Bulgar turistlerin günübirlik alışveriş için Edirne\'ye ziyaretleri sürüyor. Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de özellikle Yunan ve Bulgar turistlerin uğrak noktalarından olan ciğer, köfte ve döner satışı yapan lokantalarda denetimler yaparak, gramaj ve fiyat listelerini kontrol etti. Tüketici Kanunu gereği yapılan denetimlerde, gramaj konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmadığı belirtildi. Denetimlerde tüm iş yerlerinin ürün gramajına özen gösterdiği belirlenirken, fiyat listesi bulunmayan lokantalara uyarılarda bulunuldu.



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