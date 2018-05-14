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Edirne'de Kurmay Albay'a, FETÖ gözaltısı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay A

14 Mayıs 2018 16:20

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde 4\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay A.U., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alındı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Keşan 4\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay A.U.\'yu evinde gözaltına aldı. A.U., işlemlerinin ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü\'nden gelen ekiplere teslim edildi.

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