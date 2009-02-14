Edirne'de kar yağışı

Yoğun kar yağışı nedeniyle Uzunköpü-Keşan ve İpsala-Tekirdağ arasında ulaşım güçlükle yapılıyor



Edirne'de etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Alınan bilgilere göre bu sabah başlayan kar yağışı aralıksız olarak sürüyor. Akşam saatlerinde hızını artıran kar yağışı nedeniyle Uzunköprü-Keşan, Keşan-İpsala ve İpsala-Tekirdağ arasındaki D-80 karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.



Edirne Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü yetkilileri, karayolunun kar yağışından değil, ulaşıma zincirsiz çıkan araçların Maltepe rampası ile Karapınar rampasında kaymaları sonucu meydana gelen kazalar nedeniyle kapandığını söylediler. Yolun kapanması nedeniyle onlarca araç yolda kaldı.



Yetkililer, kapanan yolların ekipler tarafından büyük uğraşlar verilerek açıldığını belirterek, trafik akışının sağlandığını kaydettiler. Karayolları yetkilileri de yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ekibin Kurudağ mevkiinde, 3 ekibin Uzunköprü'de, 2 ekibin de İpsala'da kar, küreme ve tuzlama çalışması yaptıklarını bildirdiler. Yetkililer, şu anda kapalı yolun bulunmadığını, ancak ulaşımın, meydana gelen kazalardan dolayı güçlükle sağlanabildiğini kaydettiler.

