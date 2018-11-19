Edirne'de kamyonet midibüsle çarpıştı, kasadaki inekler yola savruldu

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de kasasında 5 inek taşıyan kamyonet ile midibüsün çarpıştığı kazada sürücüler hafif yaralandı. Yan yatan kamyonetin kasasındaki inekler de yola savruldu.

Hamit Kır yönetimindeki, kasasında 5 inek bulunan 22 AG 714 plakalı kamyonet, Barutluk Mahallesi\'ndeki kavşakta Nazım Kağan Acar yönetimindeki 22 M 0096 plakalı midibüsle çarpıştı. Kazada, sürücüler hafif yaralandı. Çarpışma sonucu kamyonet yan yatarken, kasasında bulunan inekler de yola savruldu. Hafif yaralı sürücüler Hamit Kır ile Nazım Kağan Acar\'a olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yola savrulan inekler ise güçlükle yakalanarak, başka bir kamyonete nakledildi. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, ineklerin yakalanması ve araçların çekilmesiyle açıldı.



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