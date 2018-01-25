T24 LogoT24 Logo
Gündem

Edirne'de insan tacirlerine operasyon: 7 gözaltı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı yollarla göçmen ve terör örgütü üyelerini yurt dışına kaçıran insan tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı

25 Ocak 2018 18:38

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı yollarla göçmen ve terör örgütü üyelerini yurt dışına kaçıran insan tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube ekipleri, şehir merkezi ve ilçelerindeki 6 ayrı olayda yasa dışı yollarla yurtdışına çıkarılmak istenen 3 DHKP-C terör örgütü üyesi ile yabancı uyruklu 46 kaçağı yakaladı. Polis ekipleri, insan ticareti yaptıkları belirlenen örgüt üyelerini teknik ve fiziki takibe aldı. Polis, eş zamanlı düzenlenen operasyonla insan kaçakçılığı yapan V.Z., İ.A., A.Ç., H.E., İ.O. ve Ş.T.\'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, Edirne Adliyesi\'ne sevk edildi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YÜCELEDİRNE DHA EDİRNE Emniyet MüdürlüğüEdirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen KaçakçılığıTicaretiMücadeleDHKPCPolisEmniyet MüdürlüğüEdirne Adliyesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24