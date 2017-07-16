Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı

Bugün öğle saatlerinde Edirne'de Keşan-İpsala Karayolu üzerindeki Esetçe Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı. Otomobillerden biri çarpmanın şiddetiyle takla attı. Kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İpsala'dan Keşan yönüne giden 35 yaşındaki Ercan Öztürk yönetimindeki 16 AFP 60 plakalı otomobil, Esetçe Kavşağı'na geldiği sırada Esetçe Beldesi'nden Keşan yönüne sapmak isteyen 77 yaşındaki Sıtkı Güneri yönetimindeki 22 PH 193 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle 22 PH 193 plakalı otomobil takla atıp ters dönerek, kavşak içerisine girdi. 16 AFP 60 plakalı otomobilde ters dönen aracın üzerine çıkarak durabildi.

Kazada, sürücüler Ercan Öztürk ve Sıtkı Güneri ile araçlarda bulunan 77 yaşındaki Hatice Güneri, 34 yaşındaki Hazel Öztürk, 3 yaşındaki Eda Öztürk ve aynı yaştaki ikizi Elif Öztürk yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve kaza ekipleri sevk edildi.

Ters dönen otomobilin üzerine çıkan diğer araç, bu sırada tesadüfen kaza yerinden geçen vinç yardımıyla indirildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.