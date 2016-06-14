Edirne'de icradan satılık genelev

Edirne’de bir genelevin yarı hissesi borcundan dolayı icradan satılığa çıkarıldığı belirtildi.

İlanda 20 yıllık ve sobalı olduğu belirtilen genelev hissesi için 86 bin 295 lira satış bedeli belirlenirken, ilan detayında bina özellikleri ve fotoğrafları yer aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Edirne’de Bülbüladası mevkiindeki genelevlerden biri borcundan dolayı icralık oldu.

Edirne 1’inci İcra İdaresi de borca karşılıkgenelev hissesinin yarısını 86 bin 295 lira bedelle satışa çıkardı. İcra ilanında genelevin imar durumuna ‘sosyal kültürel tesis alanında kalmaktadır’ yazılması dikkat çekti.

Bina fotoğraflarının da yer aldığı ilanın binanın özellikleri kısmında ise "Toplam alanı 313 m2, iki katlı kargir işyeri niteliğinde olup, parsel üzerinde 160.50m2 taban alanlı 2 katlı betonarme karkas işyeri (genelev) olup, 3’üncü sınıf a grubu yapı ve 550 m2, sobalı ve 20 yıllık yapıdır" ifadelerine yer verildi.

İilk satış 22 Temmuz'da

Edirne 1’inci İcra Müdürlüğü tarafından satışa çıkarılan genelevin ilk satışı 22 Temmuz 2016 günü, ikincisi ise 19 Ağustos tarihinde ‘açık arttırma’ usulüyle yapılacak.