Edirne'de HDP İl Başkanlığı'na silahlı saldırı

HDP Edirne İl Başkanlığı binasına henüz kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda kimse yaralanmazken, HDP binasında 10 kurşun izine rastlandı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, mermiler, binanın ikinci katında bulunan il ve merkez ilçe başkanlıklarının camlarına isabet etti.

Saldırıda yaralanan olmazken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yolu trafiğe kapatarak, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Edirne Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, olay yerinde incelemelerde bulunarak, bilgi aldı. Erdoğan daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıda ölen veya yaralananın olmadığını söyledi.

Şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini belirten Erdoğan, cadde üzerinden binaya ateş eden bir kişinin, daha sonra araca binerek kaçtığını anlattı.