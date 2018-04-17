T24 LogoT24 Logo
Gündem

Edirne'de göçmen kaçakçılığına 8 tutuklama

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de jandarmanın göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı

17 Nisan 2018 13:07

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de jandarmanın göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8\'i tutuklandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havsa, Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda yasa dışı yollarla Yunanistan\'a gitmek isteyen Suriye, Pakistan, Afganistan ve Irak uyruklu 93 kaçak yakaladı. Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla S.A. (28), E.A. (44), M.A. (42), A.M.Ç. (58), O.Ç. (23), E.G. (34), B.M. (42), A.G. (37) ile Afganistan uyruklu T.A. ve Suriye uyruklu A.O. gözaltına alındı. 93 kaçak işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderildi.
Sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden S.A., T.A., E.A., M.A., A.M.Ç., O.Ç., A.O. ve A.G. \'göçmen kaçakçılığı\' suçundan tutuklanırken, E.G. ile B.M. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Firari olan A.G. isimli bir şüphelinin ise aranması sürüyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YÜCELEDİRNE DHA EDİRNEEdirneJandarma KomutanlığıHavsa MeriçUzunköprüYunanistanSuriye Pakistan AfganistanIrakOperasyonlardaAfganistanSuriyeGöçMüdürlüğüSorgularınınFirari

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24