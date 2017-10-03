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Edirne'de FETÖ'den 1 asker tutuklandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7'si muvazzaf asker 8 şüpheli gözaltına alındı

03 Ekim 2017 13:43

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7\'si muvazzaf asker 8 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1 asker tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 8 ilde operasyon düzenledi. Evlerinde gözaltına alınan muvazzaf askeri personeller R.U., S.C., G.G., Y.K., O.B., E.A. ve Y.P. ile örgüt üyesi olduğu öne sürülen S.O. Edirne\'ye getirildi. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden askeri personel R.U. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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