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Edirne'de FETÖ şüphelisi sahte kimlikle yakalandı

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan İ

24 Ekim 2017 20:59

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan İ.A., evinde gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden sahte kimlik çıktı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Şükrüpaşa Mahallesi\'nde oturan İ.A. hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkardı. Eve giden polis ekipleri, kendisini Harun A. olarak tanıtan kişinin \'telaşlı\' durumundan şüphelendi. Yapılan incelemede İ.A. olduğu belirlenen şüphelinin, sahte kimlik üzerine kendi fotoğrafını yapıştırdığı belirlendi. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınarak Terörle Mücadele Şubesi\'ne götürülen İ.A. hakkında \'resmi belgede sahtecilik\' iddiasıyla da soruşturma başlatıldı.

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