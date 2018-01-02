T24 LogoT24 Logo
Gündem

Edirne'de FETÖ şüphelisi 7 kişi yakalandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de, şüphe üzerine polis tarafından durdurulan araçta, FETÖ/PDY şüphelisi 7 kişi, yakalanarak gözaltına alındı

02 Ocak 2018 18:24

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de, şüphe üzerine polis tarafından durdurulan araçta, FETÖ/PDY şüphelisi 7 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 yolu üzerinden Havsa ilçesi yönüne doğru ilerleyen aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada, FETÖ/PDY şüphelisi A.M.A., M.K., Y.E., K.Ş., E.C.B., A.R.N. ve L.A. yakalanarak, gözaltına alındı. Edirne Cumhuriyet Savcılığı\'nca, 7 şüpheli hakkında \'FETÖ/PDY\'ye bilerek yardım etme, silahlı terör örgütüne üye olma ve göçmen kaçakçılığı\' suçlarından işlem başlatıldı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YÜCELEDİRNE DHAEDİRNEFETÖPDYEdirne Emniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüD100HavsaAraçtaEdirne Cumhuriyet SavcılığıSoruşturmanın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24