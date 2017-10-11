Edirne'de FETÖ operasyonunda 10 gözaltı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında öğretmen, esnaf, imam ve öğrencilerin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, öğretmen, esnaf, imam ve öğrencilerin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince adresleri tespit edilen şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin evlerinde arama yapılırken, bilgisayarlara ve evraka el konulduğu belirtildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.