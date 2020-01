Edirne'de ev fiyatları bir günde, 60 bin lira arttı

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE Belediyesi\'nin yaklaşık 35 bin kişinin yaşadığı 1\'inci Murat, Fatih ve Kocasinan mahallelerinde 1500 dönümlük alandaki deprem yönetmeliğine uymayan ve yapı stoku eskimiş 8 bin 34 konutla 460 iş yeri tespit edilerek, \'yerinde kentsel dönüşüm\' yapılacağını açıklamasının ardından bu mahallerdeki ev fiyatları, bir günde yaklaşık 60 bin lira arttı.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, \"Eski olan binaların fiyatları ortalamanın biraz altındaydı. Satışlar büyük ölçüde durdu, fiyatlar biraz yükseldi. Bu da çok doğaldır, burada bir rant olacaktır ama bu rantı orada yaşayanların, ev sahiplerinin ve iş yeri sahiplerine yansıtacağız\" dedi. Edirne Belediye Başkanlığı, kentte 35 bin kişinin yaşadığı 1\'inci Murat, Fatih ve Kocasinan mahallelerinde \'yerinde kentsel dönüşüm\' yapılacağını açıkladı. Yaklaşık 11 aydır süren analiz çalışmalarının ardından 3 mahalledeki 1500 dönümlük alanda deprem yönetmeliğine uymayan ve yapı stoku eskimiş 8 bin 34 konutla 460 iş yeri tespit edilerek \'yerinde kentsel dönüşüm\' yapılacak alanlar olarak belirlendi.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan, 5 Ekim\'de düzenlediği basın toplantısıyla \'yerinde kentsel dönüşüm\' yapılacağını açıklaması, 3 mahallede emlak fiyatlarının artmasına neden oldu. Kentin gözde mahallerinden ve Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi\'ne yakın olan 1\'inci Murat Mahallesi\'nde konut satış fiyatları 40-60 bin lira yükseliş gösterdi. Üniversiteli öğrencilerin yoğun olarak kirada oturduğu mahallede konut fiyatları 150 bin liradan 210 bin liraya çıktı. Yerinde kentsel dönüşümün yapılacağı Fatih Mahallesi\'nde, 446 konutlu Binevler Birinci kısımda konut satışları neredeyse durdu. Daha önce 3+1 daire fiyatı 140-150 bin lira olan konutlar, 200 bin liraya kadar alıcı bulurken, Kocasinan Mahallesi\'nde ise 25-30 yıllık binaların satış fiyatı, 3+1 daire olarak 230 bin liranın üzerine çıktı.

\'CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDER DURUMDA\'

Başkan Gürkan, üç mahalledeki yerinde kentsel dönüşümle 1500 dönümlük alanda 8 bin 35 daireyle 460 kadar iş yerinin yıkılarak, yeniden yapılacağını söyledi. Yerinde kentsel dönüşüme ilişkin analiz çalışmalarının tamamlandığını belirten Gürkan, konut fiyatlarındaki artışın olağan olduğunu kaydetti. Gürkan, şöyle konuştu:

\"Amacımız kentimizin yeni yerleşim bölgesinde 1500 dönümlük alanda 8 bin konut ve 500 işyerinde yapı stokları çok eskimiş durumda ve hemen hemen tamamı da deprem yönetmeliğine uygun olmayan yapılar. Beton kalitesi, güvenliği, sıhhiliği yönünden vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eder durumda. 1970\'li yıllarda kooperatifleşme ile yapılmış binalar, o dönemki teknolojiye göre yapılmış ama şuan deprem yönetmeliği standartlarını karşılaması imkansız. Üç yıldır ciddi talepler vardı, kentsel dönüşümün vatandaşlara getirdiği birtakım avantajlar, kazanımlar var. Edirne Belediyesi olarak 10 ay önce bir analiz yapmaya başladık. Binaların yüzde 85\'inde asansör yok, yaş ortalaması yaşlı, o günkü şartlarda yapılan içme suyu tesisatı, elektrik tesisatı oldukça eski. Yaptığımız incelemenin ardından taslak olarak bir plan açıkladık. Mahallelerde toplantılar yapılacak, şehir plancılarıyla görüşülecek ortak bir paydaya getirerek yerinde kentsel dönüşümü yapacağız.\"

\'RANT EV SAHİPLERİNİN OLACAK\'

Bu açıklamanın ardından 3 mahallede ortalamanın altında olan eski konutların fiyatlarındaki yükselmenin, olağan olduğunu söyleyen Gürkan, \"Eski olan binaların fiyatları ortalamanın biraz altındaydı. Satışlar büyük ölçüde durdu, fiyatlar biraz yükseldi. Bu da çok doğaldır, burada bir rant olacaktır ama bu rantı orada yaşayanların, ev sahiplerinin ve işyeri sahiplerine yansıtacağız. Edirne Belediyesi olarak biz burada düzenleyen ve denetleyen kurum olacağız. Yeni projedeki evlerin katları da kesinlikle Selimiye Camii\'nin silueti etkilemeyecek yani kapatmayacak\" dedi.

\'BAZI YERLERDE SATIŞLAR DURDU\'

Yerinde kentsel dönüşümün yapılacak Fatih Mahallesi\'nin muhtarı Bilal Ürer, projenin açıklanmasının ardından özellikle 446 konutlu Binevler Birinci Kısım\'da satışların durduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"Üç mahallede 1970\'li yıllarda yapılan siteler, konutlar var. Büyük bir yıpranma meydana geldi. Yerinde kentsel dönüşüm tabi ki uzun bir süreç. Üç mahalledeki tüm evlerde aynı kapsamında değil. Bunun tespitini Edirne Belediyesi 11 aydır sürdürdüğü çalışmayla yapıyor. Projenin açıklanması ev fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Önceden 80-100 bin lira arasında 2+1 ve 3+1 konut fiyatları şuanda 200 bin liranın üzerine çıktı. Yapılaşma buradaki fiyatı arttırması normal. Kentsel dönüşümle güzel bir çevre olacağını düşünüyorum. Selimiye Camii\'ne göre katlar belirlenecek ama şuanda örneğin Binevler birinci kısım denilen 446 konutluk alanlar genelde 3 katlı, bunlar daha sonra 8 kata kadar yükselecek. Bazı yerler 10 kata kadar çıkacak. Yatay yerine dikey yapılaşma olacak geniş çevre alanları meydana çıkacak. Yeni yerleşim bölgelerinde fiyatlar yüksel, kentsel dönüşümden sonra bu üç mahallesindeki evlerin 300 bin liranın üzerine çıkacak. Üç mahalledeki kiralık ve satılık ev bulmak zor.\"

1\'nci Murat Mahallesi\'nde emlak danışmalığı yapan Ahmet Altınoluk da proje açıklandıktan sonra fiyatların yükseldiğini belirterek, \"Yerinde kentsel dönüşüm projesiyle birlikte daha önce 100 metrekarelik 3+1 daire fiyatları üç mahallede 150 bin liraya kadar çıkıyordu. Özellikle eski yapılarda. Şu anda ise 210 bin seviyesine kadar çıktı. Ev soranlar çok, kentsel dönüşüm tamamlandığında 200 bin liralık evler 400 bin liraya kadar yükseleceğini tahmin ediyoruz. Çünkü evlerin metrekareleri de büyüyecek en az 140 metrekare olan evlerin fiyatları da neredeyse iki katına çıkacak\" dedi.

PROJE BİTTİĞİNDE RAKAMLAR 2 KATINA ÇIKACAK\'

Emlak danışmanı Turgay Aksu ise 3 mahallede kentsel dönüşümü planlanan evlerin, genellikle 100 metrekarelik alana sahip eski yapılar olduğunu söyledi. Projeyle birlikte kat sayısı ve metrekarenin yükseleceğini, bunu değerlendirmek isteyenlerin şimdiden ev almak istediğini anlattı. Aksu, \"Dönüşüm projesinin açıklanmasının ardından daire fiyatları yükseldi. Eski yapılar yenilendiğinde büyük bir avantaj sağlayacak. Bunun içinde daha önce 100 metrekare evleri 3+1 yada 2+1 daireleri 150 bin liraya bulabiliyorduk. Şu anda 60 bin liraya kadar yükseliş gösterdi. Ancak proje tamamlandığında şuandaki satış fiyatının neredeyse iki katına kadar çıkacağını düşünüyorum\" diye konuştu.



