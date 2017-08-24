Edirne'de engelli kadınlar tava ciğeri pişirmeyi öğreniyor

Jale AVYÜZEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) ve Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü\'nün öncülüğünde hayata geçirilen \'Engelsiz Tatlar Aşçı Yardımcılığı\' projesi kapsamında kurs gören 10 engelli kadın, kentin meşhur lezzeti tava ciğerini Roman müzikleri eşliğinde pişirmeye başladı.

Dezavantajlı kadınlara yönelik çeşitli kursların verildiği Edirne Sosyal Dayanışma Merkezi\'nde (SODAM) \'Çalışan kadınlar umutlu yarınlar\' sloganıyla hayata geçirilen \'Engelsiz Tatlar Aşçı Yardımcılığı\' projesi kapsamında 10 engelli kadın 5.5 ay sürecek aşçılık eğitimi almaya başladı. Kadınlar, kursta Edirne\'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Bahri Dinar\'dan kentin dünyaca ünlü lezzeti olan tava ciğerinin nasıl yapılacağını öğreniyor. Kesiminden, unlanmasına ve pişirilmesine kadar olan tüm ayrıntıları dikkatle izleyen kadınlar daha sonra tavanın başına geçip kendileri ciğer pişirdi.

Roman müziklerinin çaldığı kursta İŞKUR İl Müdürü Şengül Çildam, \"Mesleği olmayan veya meslek edinmek isteyenler için kurslar düzenliyoruz. Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Bu kapsamda \'Engelsiz Tatlar Aşçı Yardımcılığı\' düzenlendi. Kursiyerlerimizin eğitimleri başarıyla sürüyor. Amacımız dezavantajlı kadınlarımızın istihdam edilebilirliğini arttırmak. Kursu başarıyla bitiren kadınlarımızı istihdam edeceğiz\" dedi.

Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hicran Bali, bugüne kadar SODAM\'da aynı tarz eğitimlerin ve kursların düzenlendiğini belirterek, şöyle dedi;

\"Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı\'na bağlı olarak hizmet yürüten SODAM birimimizde dezavantajlı kadınlarımızın becerileri, istihdamlarına yönelik birçok eğitimler verilmekte. Bu kapsamda projeler hazırlanarak, ardından proje destekli kurslarımız açılmakta. Proje sonunda da istihdam edilebilirliklerini arttırmaktayız. Katılımcılarımıza da maddi ve manevi destekler verilmektedir. Bu projemiz ise engelli vatandaşlarımızın aşçı yardımcılığı eğitimi ile ilgili başlatıldı. Proje bitiminde de inşallah kursiyerlerimizin birçoğunun istihdamını sağlayacağız.\"

Edirne\'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Bahri Dinar ise, kadın tava ciğer ustasının olmamasın bir eksiklik olarak görüldüğünü söyledi. Dinar, şöyle dedi:

\"SODAM aracılığıyla buraya davet edildik. Dünyaca ünlü tava ciğerimizin yapılışını ders olarak verebilir miyiz dediler. Biz de bundan şeref duyduk. Daha fazla derslerine katılacağız. Edirne\'de hiç kadın tava ciğer ustası yok. Umarız buradan kadın ustalarımız çıkar. İlk işe başlatan da ben olurum. Ciğere hanım eli de değer artık. Kursiyerlerimizin başarısız olmama şansı sıfır. Edirneli oldukları için ciğeri çok iyi tanıyorlar.\"

Kursiyerlerden Evrim Alkaya, engeli yüzünden elinin titrediğini ve mutfakta zorlanarak yemek yaptığını söyledi. Alkaya, ilk defa ciğer pişirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

\"Engelsiz Tatlar Projesi\'ne İŞKUR sayesinde geldim ve başladım. Üniversite mezunuyum, ev ekonomisi öğretmenliği bölümünü bitirdim. 1.5 sene sonra böyle bir yer açmaya niyetim var. Daha önce ciğeri hiç yapmamıştım. Engelimden dolayı elimde titreme var bundan dolayı zorlanıyordum. Ama neden olmasın bugün ilk kez yaptım.\"

Bir diğer kursiyer Remziye Karabacak ise, \"Projeden dolayı çok memnunuz. Aile ekonomimize katkı sağlayacağız. Bundan dolayı çok mutluyuz\" dedi.

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