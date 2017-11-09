Edirne'de EDS'den 10 bin 800 sürücüye ceza yazıldı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de, 20 Ekim\'den itibaren devreye yeniden alınan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile hız sınırı ve kırmızı ışık ihlalinden bugüne kadar 10 bin 800 sürücüye ceza uygulandı.

Edirne Valiliği, geçen yıl Kasım ayında uygulaması durdurulan EDS\'yi 20 Ekim günü hizmete tekrar aldı. Kule radar cihazlarının konulduğu Talatpaşa Bulvarı üzeri sanayi orta kapı önü, Edirne-Kapıkule yolu üzeri Sarıbayır mevkisi ve Edirne Lalapaşa yolu üzerinde otomobil, kamyon ve otobüsler için hız limiti, 50 kilometre/saat olarak açıkladı. Edirne-Kapıkule yolu üzerinde ise hız limiti, otomobiller için 110, otobüsler için 90, kamyonlar için ise 85 kilometre/saat olarak belirlendi. Ayrıca 5 kavşakta da kırmızı ışık ihlali uygulamasının yapılacağı kaydedildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü\'nün verilerine göre, kule radarlara hız limiti ve kırmızı ışık ihlali yapan günde yaklaşık bin aracın sürücüsüne işlem uygulanıyor. Yetkililer, sistemin devreye girmesinden bugüne kadar 10 bin 800 araç sürücüsüne hız sınırı ve kırmızı ışık ihlali yaptığı gerekçesiyle ceza uygulandığını ve ceza makbuzlarının adreslerine gönderildiğini belirledi. Uygulanan ceza miktarının tam olarak hesaplanmadığını belirten yetkililer, tutarın yaklaşık 3 milyon lira olduğunu kaydetti. Geçen yıl, sistemin devreye girdiği ilk 10 günde 10 bin 28 kişiye toplam 2 milyon 596 bin 687 liralık trafik cezası kesilmişti.

EDS uygulamasını yerinde bulduğunu; fakat hız limitinin artmasını istediğini dile getiren sürücü Ürfet Polat, \"Radar uygulaması, trafik güvenliği açısından güzel; ama bazı yollarda limit artırılmalı. 50 kilometre olan hız sınırı 70 kilometreye çıkmalı. Limitlerin artırılması, sıkışıklığı önler\" dedi.

Sürücü Habip Aydın ise duble yollar için hız sınırının artırılması gerektiğini belirterek, \"Özellikle duble yolların hız sınırının yükseltilmesi lazım. Aşağıdaki yolda 70 kilometre hız sınırı var. Onun da 90 kilometreye çıkması lazım; çünkü çift yol, gayet güzel, hız istiyor. Hız artırımı, olması lazım. 50 kilometre hız sınırı olunca, trafik kaldırmıyor. 56 kilometre hızla ceza yedim. 199 lira cezayı erken olarak 149 lira ödedim. Uygulama, güzel de bunun yerine göre hızının artırılması gerekiyor\" diye konuştu.

Kule radarların trafiği sıkıştırdığını savunan ve kaldırılmasını istediğini söyleyen bir diğer sürücü Orhan Keser ise şunları söyledi:

\"Radarlar nedeniyle trafik sıkışıyor. Trafiğin sıkışmaması için radarların kalkması lazım. Uygulamanın trafiği rahatlatması gerekirken, açması gerekirken, sıkıştırıyor. Yol boşken, 120 kilometre hız yapsa 110 kilometre hız yapsa ne olur yani? Bu uygulama, yanlış bir şey. Radar cezası, iki gün önce yedim. Hız sınırı uygulaması, kazaların önüne geçmez. Yol müsaitse adam gidecek. Yol açıksa 30\'a, 40\'ı hızı düşürürken, hepsini bir yerde toplayacaksın. Hepsi daha çok girecek birbirine. Bu uygulamayı hiç beğenmiyorum.\"

AMBULANS VE İTFAİYEYE YOL VERENLERE CEZA YOK

EDS merkezinde yapılan incelemede, özellikle sinyalizasyonun bulunduğu noktalarda, ambulansa ya da itfaiye aracına kırmızı ışıkta olmalarına rağmen yol verenlerin sistemden silinip, adreslerine ceza gönderilmediği belirlendi.



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