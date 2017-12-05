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Edirne'de dolandırıcılık yapan sahte MİT'çi yakalandı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de kendisini MİT personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Günay Ç

05 Aralık 2017 20:31

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de kendisini MİT personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Günay Ç. (40), polis tarafından yakalandı.
Kendisini MİT personeli olarak tanıtan Günay Ç., Edirne\'de bazı kişileri FETÖ/PDY üyelerini takip ettiği, bazıları kişileri de iş bulma vaadiyle dolandırdı. Şüpheli, son olarak bir hastanede hasta yakınına FETÖ\'cüleri yakalamak için İstanbul\'a gideceğini söyleyerek, otomobilini aldı. Araçla İstanbul\'a giden Günay Ç., otomobilin sahibinin akrabasından da bir miktar para alıp Edirne\'ye döndü. Dolandırıcılık şikâyeti üzerine harekete geçen polis, takip ettiği şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan Günay Ç., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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