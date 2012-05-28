Edirne'de dere taştı, 30 kişi botlarla kurtarıldı

Edirne, Bursa ve Ankara'da gece başlayan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Edirne'de iki köy arasında mahsur kalan 30 kişi botlarla kurtarıldı. Bugün kuzey, iç ve batı kesimlerde sağanak ve lokal dolu yağışı bekleniyor.

Dün gece başlayan sağanak sonrası Oğulpaşa Deresi taştı. Derenin taşması sonucu, Sazlıdere ve İskender köyleri arasındaki arazide kurdukları çadırlarda yaşayan ve seyyar satıcılıkla geçimini sağlayan 30 kişi, mahsur kaldı.

Suların 50-60 santimetre yükselmesi sonucu araçlarının üzerine çıkarak hayatta kalmaya çalışan ve aralarında 10 günlük bir bebek ile yaşlıların da bulunduğu 30 kişi, araçların megafon sistemini çalıştırarak yardım talebinde bulundu.

Yoldan geçen sürücülere seslerini duyurmayı başaran kişileri kurtarmak için Edirne Sivil Savunma Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, botlarla yapılan çalışma sonucu 30 kişiyi kurtardı.

Bu arada, polis de İskender köyünde, su baskını tehlikesi içinde bulunan 20 evi boşalttı.

Ambulanslarla sağlık kontrolü için Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişiler, daha sonra Edirne'deki misafirhanelere yerleştirildi. Sular içinde kalan 11 araç da iş makinelerin yardımı ile bulundukları yerden çıkarıldı.

Bu arada, su taşkını sonucu bir süre trafiğe kapanan Edirne-Kırklareli karayolu da kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde de şiddetli yağış nedeniyle Harmancık yolu dereye döndü. Yağmurla yola inen çamur yığını, trafiğin bir süre kapanmasına neden oldu.

Yağış başkent Ankara'da akşam saatlerinde etkisini artırdı. Keçiören'de Eşref Bitlis Caddesi ve Yenimahalle'de Hipodrum Caddesi kapandı. Otomobilleriyle evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar bir süre mahsur kaldı.