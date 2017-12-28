Edirne'de darbeci komutanlara ömür boyu hapis cezası(1)

EDİRNE\'de 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde rol aldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan, aralarında 54\'üncü Mekanize Piyade Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı\'nın da bulunduğu 7\'si tutuklu, 22 askerin yargılandığı davada karar açıklandı. Edirne 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi Tuğgeneral Hidayet Arı, binbaşı Ekrem Tekinarslan ve eski kurmay yarbay Ramazan Altun\'a \'anayasal düzen yıkmaya teşebbüs\' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, 12 sanık bazılarına beraat, diğer sanıklara 1 yıldan 7 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezalarına hükmetti.