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Edirne'de bir tutuklu hapishane koşullarını protesto için bedenini ateşe verdi

Tutuklu Yahya Özmen'in beş gündür yoğun bakımda olduğu aktarıldı

30 Kasım 2017 16:02

Edirne T Tipi Cezaevi’nde bir tutuklu, Abdullah Öcalan’a yönelik tecridi ve hapishane koşullarını protesto etmek amacıyla beş gün önce bedenini ateşe verdiği ileri sürüldü.

Sendika.org'un Yeni Özgür Politika’yı kaynak gösterdiği haberine göre Edirne F Tipi Cezaevi’nde, 13 yıldır tutuklu olan ve PKK üyesi olduğu ifade edilen Yahya Özmen’in, Abdullah Öcalan’a yönelik tecridi ve hapishane koşullarını protesto etmek amacıyla beş gün önce bedenini poşet sararak ateşe verdi. Beş gündür yoğun bakımda olan Özmen’in hayati riskinin sürdüğü ve bedeninde ağır yanıklar oluştuğu ancak buna karşın hapishanede tutulduğu aktarıldı.

Özmen’in bedenini ateşe verdiği beş gün boyunca ailesine haber verilmediği ifade edildi. Hafta içinde ziyaret için hapishaneye giden ailesinin, Özmen’in görüşe gelmemesi üzerine durumu öğrendiği belirtildi.

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