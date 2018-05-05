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Edirne'de bıçaklı kız arkadaş kavgası: 2 yaralı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE’nin Keşan ilçesinde, iki grup arasında kız arkadaş yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada, 2 kişi bıçakla yaralandı

05 Mayıs 2018 18:59

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE’nin Keşan ilçesinde, iki grup arasında kız arkadaş yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada, 2 kişi bıçakla yaralandı. Olayla ilgili 1’i kadın, 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, İspat Cami Mahallesi Metin Çırpan Caddesi\'nde meydana geldi. Cadde üzerinde iki grup arasında, iddiaya göre kız arkadaş nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada F.G. ve B.D., çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan F.G., ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. 
Polis olaya karışan O.Y. ve H.T. ile azmettirici olduğun öne sürülen  Ü.Ç. adlı kadını evlerinde yakalayarak, gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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