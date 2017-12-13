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Edirne'de bahar havası

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle yazdan kalma günler yaşanıyor

13 Aralık 2017 14:25

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu kentte sıcaklığı fırsat bilenler parklara ve çay bahçelerine giderek güneşli havanın tadını çıkarıyor.
Türkiye\'nin doğusunda kar ve soğuk hava etkili olurken Edirne\'de sıcak hava etkili oluyor. Hava sıcaklığının 20 dereceye kadar yükseldiği kentte yazdan kalma günler yaşanıyor. Geçen yıl bu zamanlarda sıfırın altında 5 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bunu fırsat bilenler parkları ve çay bahçelerini doldurdu. Kentin en işlek ve trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi ile Selimiye Meydanı\'nda oturanlar sıcak havanın keyfini çıkardı. Güneşli havayı görenler Meriç ve Tunca nehirleri kenarında vakit geçirirken, çay bahçelerinde manzaranın tadını çıkardı.
Meteoroloji yetkileri, güneyden gelen sıcak havanın hafta sonuna kadar 1-2 derece artış göstererek devam edeceğini söyledi.

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