Edirne'de Atatürk heykelinin yanına seyyar tuvalet kondu, valilikten açıklama geldi

Edirne’de Atatürk heykelinin yakınına konan seyyar tuvalet tartışma konusu oldu. Tuvaleti yerleştiren CHP’li Edirne Büyükşehir Belediyesi meydan SİT bölgesi olduğu için Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'na 'Nereye koyalım?' diye görüş sorduklarını söylerken; Edirne Valiliği ise Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne müracaatta bulunulmadığı ve uygulamanın izinsiz olduğunun tespit edildiği açıklamasında bulundu.

Edirne Valisi Günay Özdemir, konuya dair şu açıklamayı yaptı:

"Edirne Belediyesinin Atatürk Anıtı'na koyduğu seyyar tuvaletin kentte tartışmaya neden olmasının üzerine belediye tarafından yapılan açıklamada tuvaletlerin henüz faaliyete geçmediği, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne müracaat edildiği uygun bulunması halinde kullanıma açılacağı ifade edilmiştir. İlgili kurum tarafından yapılan incelemede herhangi bir müracaatın bulunmadığı ve uygulamanın izinsiz olduğu tespit edildi.”

Edirne'de Selimiye Camii, Üçşerefli Camii ile Eski Camii arasında kalan ve 'altın üçgen' denilen SİT alanı bölgesinde Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldı. Projesi olmayan, kötü görüntüye neden olan kabin, cam tasarım, tente, çay bahçelerinde izinsiz kapatılan alanlar tespit edildi. Kurul, izinsiz yapıların kaldırılması için çalışma başlattı.