T24 LogoT24 Logo
Gündem

Edirne'de 60 kilo uyuşturucuya 5 tutuklama

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, Yunanistan'dan yasa dışı yollarda getirdikleri 60 kilo 'skunk' adı verilen genetiği değiştirilmiş esrar maddesiyle yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

09 Nisan 2018 15:53

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de, Yunanistan\'dan yasa dışı yollarda getirdikleri 60 kilo \'skunk\' adı verilen genetiği değiştirilmiş esrar maddesiyle yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yunanistan\'dan uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yasa dışı yollara sınırdan geçirilen uyuşturucunun taşındığı otomobil, Uzunköprü ilçesinde polis tarafından durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, paketler halinde 60 kilo \'skunk\' adı verilen genetiği değiştirilmiş esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili Y.Ç., Z.T., A.A., T.B. ve Ö.K. gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadeleri alınan şüpheliler Edirne Sultan 1\'inci Murat Devlet Hastanesi\'nde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından Uzunköprü Adliyesi\'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler \'uyuşturucu ticareti\' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Ele geçirilen 60 kilo uyuşturucu maddesinin piyasa değerinin 700 bin lira olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EnginDHA EDİRNE YunanistanEdirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleYunanistanYasaUzunköprüOtomobildeOlaylaEdirne Emniyet MüdürlüğüEdirne SultanMurat Devlet HastanesiUzunköprü AdliyesiSavcılıkEle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24