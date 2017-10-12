Edirne'de 5 askere FETÖ gözaltısı

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY soruşturmasında \'mahrem askeri yapısı\' içerisinde olduğu belirlenen 5 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Edirne merkezli düzenlenen operasyonda Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Mardin, Şırnak, Hatay, Kars, Ankara ve İstanbul\'da 7 adreste eş zamanlı operasyonda 5 asker gözaltına aldı. Edirne\'ye getirilen şüphelilerin emniyette ifade işlemlerine başlanırken, adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.