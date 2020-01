Edirne'de 463 tarihi konağın restore edilmesi için çalışma başlatıldı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Valiliği kentte bulunan 463 sivil mimari örneğin yeniden ayağa kaldırılması için çalışma başlattı. Vali Günay Özdemir, konakları restore etmek isteyen vatandaşlara ve işadamlarına seslenerek, “ETUR olarak restorasyon yapmak isteyenlere, teknik ve proje anlamında destek olacağız. Edirne için güzel bir adım attığımıza inanıyorum\" dedi.

Edirne Valiliği ve Edirne Turizm ve Endüstri A.Ş. (ETUR) işbirliğiyle çoğunluğu Kaleiçi semtinde bulunan toplam 463 sivil mimari örneği konağın yeniden ayağa kaldırılması için çalışma başlattı. Vali Günay Özdemir, ETUR yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, sivil mimari örneği tarihi konakları kurtarmak adına yeni bir çalışma başlattıklarını söyledi. Edirne\'de 463 sivil mimari örneği konağın onarılması gerektiğini belirten Özdemir, \"Kamu olarak bizim yapabileceğimiz bir kapasite var ama biz bunun 463 tanesinin hepsini yapma şansımız yok. Edirne\'deki işadamlarımızı, tüm Edirne halkını bu çalışmaya katılmaya davet ediyoruz\" dedi.

Edirne\'yi orta vadede bir kültür merkezi haline getirmek için çalıştıklarını ifade eden Vali Özdemir, 66 konağın acil onarılması gerektiğine dikkati çekerek , şunları söyledi:

\"Eğer bu değere bugün sahip çıkmazsak gelecekte bu değerler kaybolmak üzere. Şu anda 39 tane konağımız tamamen yıkılmış ve hiçbir eser kalmamış. O nedenle öncelikle yapılması aciliyeti olan 66 tane konağımız var. Bunları bir an önce hizmete sokup kurtarmamız gerekiyor. Bununla ilgili de işadamlarımızdan, Edirne halkından bu işe kartılacaklarına inanıyorum. Bizim bundan sonraki amacımız yine ETUR olarak vatandaşlarımıza tekil anlamda, proje anlamında destek olmak ve tarihi eserlerimizin restorasyon aşamasına gelene kadar her türlü teknik, proje desteğini vermeye hazırız. Bununla ilgili de şirket olarak ciddi anlamda bir bilgi birikimimiz ve kapasitemiz var. Biz bu kapasiteyi Edirne halkının geleceği için kullanmak istiyoruz. Buna aslında tarihi eserlerin kurtarılması için yeni bir anlayış, yeni bir çalışma diyebiliriz. Çünkü böyle bir hizmet anlayışı henüz Edirne\'de yok. Biz bunu Edirne\'ye getirmeye çalışıyoruz. Edirne\'yi orta vadede bir kültür merkezi haline getirmemiz gerekiyor.\"

