Edirne'de 30 şehitlikteki 300 bin şehidin adı gün yüzüne çıkıyor

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Balkan Savaşları\'ndan Kurtuluş Savaşı\'na kadar geçen zamanda şehit olduğu belirlenen 300 bin kişinin adını gün yüzüne çıkarıyor. Dernek Başkanı Faruk Çiftçi, 220 bin şehit adının resmi olarak tespit edildiğini belirterek, \"Edirne\'de yatan 300 bin şehidin 220 bininin isimleri elimizde mevcut. Edirne\'ye hizmet anlamında, tarihe hizmet anlamında hepsini gün yüzüne çıkarmak istiyoruz\" dedi.

Türkiye’nin Çanakkale\'den sonra ikinci büyük şehitliği olan 5 bin 3 şehidin yattığı Edirne Asker Hastanesi Şehitliği, Yaşayan Şehirler Platformu ve Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen \'Şehir Ödülleri Türkiye\' proje ödüllerinde \'Umut Işığı Temalı Paydaş Ödülleri\' kategorisinde, \'Koruma Ödülü’ne layık görülerek, yılın koruma projesi seçildi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi, belediye meclis salonunda ödülle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Edirne Belediye Başkanı CHP\'li Recep Gürkan, ödül olarak bir kandil verildiği ve bu kandilin Efes’te bulunan tarih öncesi kandillerden birinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan izin alınarak yapılan kopyası olduğunu ifade etti. Gürkan, \"4 bin yıl önce kullanılan bir kandil bu. Bu kandilin ülkemizi, bekamızı, milli birliğimizi, vatanımızı sonsuza kadar aydınlatması dileğiyle bize verdiler. Bende aynı duygularla şehit ailelerini temsil eden Şehit Aileleri Derneği’ne onurla ve gururla bu ödülü takdim ediyorum. Çünkü ödülün gerçek sahibi onlar\" diye konuştu.

\"EDİRNE\'DE 300 BİN ŞEHİDİN ADINI BELİRLİYORUZ\"

Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi, ödül aldıkları mutlu olduğunu ifade ederek, Edirne\'de 30 şehitlikte 300 bin şehit olduğunu söyledi. Bunlardan 220 bininin ismini resmi olarak belirlediklerini ve şehitliklerin tamamını gün yüzünü çıkarmayı hedeflediklerini anlatan 2167 üyeli derneğin başkanı Çiftçi, şöyle konuştu:

\"Edirne\'deki şehitlerin isimlerini bir kitapta toplamak için başlatılan projeyle \'Edirne Asker Hastanesi Şehitliği\'ne döndük ve şehitliği Edirne Belediye Başkanlığı\'nın desteğiyle gerçekleştirdik. Derneğimizin resmi kurumlarından bir gelir desteği yok ayrıca Türkiye\'de üyelerinden aidat almayan tek dernek biziz. Şehitlerimizin anne ve babaları onlara ne verilecekse peşin ödemişler. Buna rağmen anne ve babalar şehit aileleri bizim yanımızda olduğunu ifade etti. Ödülü almak çok mutlu etti, bu anlamdaki çalışmalarımıza devam edeceğiz.\"

2018\'DE 2 ŞEHİTLİK YAPILACAK

Edirne\'de 30 şehitlikte, 300 bin yatan şehit olduğunu anlatan Çiftçi, dernek olarak Edirne Belediyesi ile birlikte 30 şehitliği gün yüzüne çıkaracaklarını söyledi. Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi, şöyle konuştu:

\"Nihayetinde Edirne\'de yatan 300 bin şehidin 220 bininin isimleri elimizde mevcut. Edirne\'ye hizmet anlamında, tarihe hizmet anlamında hepsini gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. 2018 yılı için 2 şehitlik inşaatına başlamak istiyoruz. Avarız Köyü ve Arnavutköy dediğimiz bölgede asker hastanesi şehitliği var. 14 dönümde 4 bin şehidimizin ismi var, Yassıtepe Şehitliği olarak. 55 dönüm Arnavutköy mevkiinde 44 bin şehidimizin ismi var elimizde. Bu iki şehitliği 2018 yılında tamamlayacağız. Arvavutköy mevkii göğüs, göğse savaşın olduğu bir alan bu nedenle şehit sayımız burada yüksek. Hiç bir şehitlerimizden ve şehitliklerimizden değerli değil. Alanlar hazine ve özel şahıslarda ama çözülemeyecek konular değil. Edirne\'de 30 şehitlik 300 bin şehidin 220 bin resmi isimlerimiz elimizde, bu şehitlerimiz Balkan harbiyle başlayan ve Kurtuluş Savaşı\'na kadar uzanan 1912\'den 1922\'ye kadar olan tarihler arasında.\"



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