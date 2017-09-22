Edirne’de 257 kaçak yakalandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’de jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 257 kaçak yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala, Enez, Lalapaşa ve Meriç İlçelerindeki yol kontrolünde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Suriye, Afganistan, Pakistan, Filistin, Bangladeş, Tunus, Fas, İran, Cezayir ve Güney Afrika uyruklu 257 kaçağı yakaladı. Ayrıca organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Ş.Ü. tutuklandı. Kaçaklar ise işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.