T24 LogoT24 Logo
Gündem

Edirne’de 253 kaçak yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE’de jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 253 kaçak yakalanırken, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

21 Ağustos 2017 19:14

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE’de jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 253 kaçak yakalanırken, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Orhaniye köyü ile Keşan, İpsala ve Meriç İlçesi\'ndeki yol kontrollerinde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Suriye, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Filistin, Nepal, Somali ve Irak uyruklu 253 kaçağı yakaladı. Ayrıca organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen H.H. ve V.A. tutuklandı. Kaçaklar işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YÜCELEDİRNEDHA EDİRNE’deEdirne Jandarma KomutanlığıOrhaniyeKeşanMeriçAvrupaSuriye Afganistan Pakistan Hindistan Bangladeş Filistin Nepal SomaliIrakAyrıcaKaçaklarEdirneGöçMüdürlüğü’ne

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24