Edirne’de 253 kaçak yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE’de jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 253 kaçak yakalanırken, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Orhaniye köyü ile Keşan, İpsala ve Meriç İlçesi\'ndeki yol kontrollerinde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Suriye, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Filistin, Nepal, Somali ve Irak uyruklu 253 kaçağı yakaladı. Ayrıca organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen H.H. ve V.A. tutuklandı. Kaçaklar işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.