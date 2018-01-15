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Edirne'de 20 kilo esrara 2 tutuklama

Ünsal YÜCEL/MERİÇ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Meriç ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir araçta 20 kilo 90 gram kubar esrar ele geçirildi, 1'i Bulgaristan vatandaşı 2 kişi tutuklandı

15 Ocak 2018 18:48

Ünsal YÜCEL/MERİÇ (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Meriç ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir araçta 20 kilo 90 gram kubar esrar ele geçirildi, 1\'i Bulgaristan vatandaşı 2 kişi tutuklandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Nasuhbey köyünde kontrol noktasına gelen K.Y.A. yönetimindeki öncü araç ile Bulgaristan vatandaşı G.R.S. yönetimindeki diğer aracı durdurarak, arama yaptı. Yapılan aramada, G.R.S.\'nin Bulgaristan plakalı aracında iki paket içerisinde 20 kilo 90 gram kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, K.Y.A. ve G.R.S. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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