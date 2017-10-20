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Edirne'de 10 ayda 15 bin kaçak yakalandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de son 10 ayda hudut devriyesi askerler, yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a kaçmak isteyen FETÖ ve PKK üyesi olduğu belirtilen 50 şüpheli ile 15 bin 109 kaçak ve sığınmacı yakaladı

20 Ekim 2017 17:50

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de son 10 ayda hudut devriyesi askerler, yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan\'a kaçmak isteyen FETÖ ve PKK üyesi olduğu belirtilen 50 şüpheli ile 15 bin 109 kaçak ve sığınmacı yakaladı.
Edirne\'de 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'na bağlı \'hudut kartalları\' olarak bilinen sınır devriye askerleri, Yunanistan ve Bulgaristan sınır hattındaki denetimlerinde yasadışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen kaçaklara geçit vermedi. Son 10 ayda aralarında Afganistan, Pakistan, Filistin, Eritre, Somali, Myanmar, Fas, Cezayir, İran, Tunus, Çin, Lübnan, Irak, Bangladeş, Suriye, Gürcistan, Mısır, Sri Lanka, Nepal, Libya, Vietnam uyruklu 15 bin 109 kişi, hudut kartallarının denetimleri sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak ve sığınmacılar işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi\'ne teslim edilirken, ikamet izni olmayanlar ülkelerine iade edildi.
50 FETÖ VE PKK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Hudut kartalları, aynı denetimler sırasında yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan\'a kaçmak isteyen, haklarında FETÖ/PDY ya da PKK terör örgütü üyesi olduklarıyla iddiasıyla yakalama kararı bulunan 50 şüpheli yakalayıp gözaltına aldı.

 

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