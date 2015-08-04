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Edirne'de 1 ton 740 kilo kaçak et ele geçirildi

Araçta bulunan T.S. ve O.B. gözaltına alındı

04 Ağustos 2015 22:49

Edirne'nin Enez İlçesi sahilinde polis tarafından park halindeki bir midibüste yapılan aramada 1 ton 740 kilogram kaçak et ele geçirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre yurt dışından kaçak et getirileceği ihbarı üzerine harekete geçen Enez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Enez İlçesi sahilinde park halinde olan 34 ZB 9990 plakalı midibüste arama yaptı.

Yapılan aramada torbalar içerisinde 1 ton 740 kilo kaçak et ele geçirildi. Kaçak etlere el konulurken, araçta bulunan T.S. ve O.B. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

 

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