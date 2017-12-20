Edirne'de 1 ton 621 litre kaçak şarap ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA) -EDİRNE\'de, jandarma tarafından düzenlenen denetimlerde piyasa değeri 20 bin lira olan 1 ton 621 litre kaçak şarap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçeye bağlı Orhaniye ve Elçili köylerinde alkol satışı yapan 3 işyerinde yaptığı denetimlerde piyasa değeri 20 bin lira olan 1 ton 621 litre kaçak şarap ele geçirdi. Jandarma, şarap satıcılarının bandrollü kapüşonları 2 lira karşılığında işyerlerinden toplayarak defalarca kullandıkları, ürettikleri şarap şişelerine toplama bandrollü kapüşonları tekrardan basarak piyasaya sürdükleri ve bu yolla haksız kazanç elde ettikleri tespit etti. Kaçak şaraplara el konulurken, işyerleri hakkında tanzim edilen tutanaklar idari yaptırım uygulanmak üzere Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu\'na (TAPDK) gönderildi.

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