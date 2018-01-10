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Edirne'de 1 milyon 107 bin liralık esrar ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, Yunanistan'dan getirilen ve 1 milyon 107 bin lira değerinde, 123 kilo kubar esrar ele geçirildi

10 Ocak 2018 18:44

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin İpsala ilçesinde, Yunanistan\'dan getirilen ve 1 milyon 107 bin lira değerinde, 123 kilo kubar esrar ele geçirildi.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve 1\'inci Hudut Tabur Komutanlığı ekipleri, İpsala ilçesine bağlı Paşaköy\'de sınır hattı kullanılarak Yunanistan\'dan Türkiye\'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ve hudut birliğince ortaklaşa düzenlenen operasyonda 12 çuval içerisinde, 123 kilo kubar esrar ele geçirildi. 1 milyon 107 bin lira değerinde olduğun belirtilen uyuşturucuya el konulurken, olayla ilgili B.D. ve R.Ç. gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

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