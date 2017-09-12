Edirne'de 1 ayda 6 bin 500 kaçak yakalandı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de son 1 ay içinde yasa dışı yollardan ülkeye giren ve yine kaçak olarak Yunanistan ve Bulgaristan\'a geçmek isteyen 1300\'ü çocuk, 6 bin 500 kaçak göçmen yakalandı. Yetkililer, Edirne\'de son yıllarda 1 ayda yakalanan kaçak göçmen sayısının rekor seviyeye ulaştığını söyledi.

Başta Suriye\'deki iç savaştan olmak üzere Irak, Pakistan, Afganistan gibi yaşadıkları ülkelerdeki kötü yaşamlardan Avrupa ülkelerine umuda yolculuğa çıkan kaçaklar umut yolculuğu durmak bilmiyor. Yunanistan ve Bulgaristan\'a sınır Edirne\'de son 1 ay içinde asker ve polisin yaptığı operasyonlarda çoğu Suriyeli 1300\'ü çocuk toplam 6 bin 500 kaçak yakalandı. Yetkililer, Ege Denizi üzerinden teknelerle giden göçmenlerin boğulma tehlikesi ile karşılaşması için yaz ayları nedeniyle su düzeyi azalan Yunanistan ile sınırı oluşturan Meriç Nehri üzerine tercih ettiğini belirtti. Edirne\'de daha önce ayda ortalama 2 bin 500 kaçak göçmenin yakalandığını kaydeden yetkililer, son ayda yakalanan 6 bin 500 göçmen sayısının bir rekor olduğunu söyledi.

Sınırda yakalanan ve Edirne İl Göç İdaresi\'ne teslim eden kaçaklar, hayallerinin Avrupa ülkeleri olduğunu anlattı.

Yunanistan\'a kaçak geçmek isteyen Pakistanlı 20 yaşındaki kaportacı Muhammet Tayip ile 19 yaşındaki çanta imalatçısı arkadaşlı Ali Rızav\'ın Fransa\'da yaşama hayallerinin Edirne\'de son bulduğunu söyledi. Pakistan\'da babasının çıkan bir kavgada ölmesinin ardından anneannesi Lekaye Bibi\'nin Türkiye\'ye getirdiği 11 yaşındaki Mübaşir Bibi, Türkiye\'de kalmak istediğini ve asker olmak istediğini söyledi. Kaçakların Türkiye sınırını kaçak geçmek için insan tacirlerine kişi başına 2- 3 bin Euro para ödediği, sahte pasaport ve belge düzenleyenlerin ödediği paranın 10 Euro\'ya kadar çıktığı belirtildi.



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