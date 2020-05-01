Edirne yakınlarında 4.5 büyüklüğünde deprem

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde saat 14:01'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.</p>\n<p>Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu.</p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/05/1588333066006-5-eac-0624-d-3806-c-1-f-587-ccd-5-e.jpg" alt width="660" height="369" /></p>\n</body>\n</html>