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Edirne yakınlarında 4.5 büyüklüğünde deprem

01 Mayıs 2020 14:35

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde saat 14:01'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu.

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