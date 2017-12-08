Edirne ve Tekirdağ'da 'Kudüs' protestoları

Ali Can ZERAY- Ruhan YALÇIN/EDİRNE, TEKİRDAĞ, (DHA) - EDİRNE ve Tekirdağ\'da, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıması protesto edildi.

Edirne\'de trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi üzerinde, ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, ABD Başkanı Trump ve İsrail aleyhine sloganlar atıp, \'Kudüs İslam\'ındır\' dövizleri taşıdı. Kadın ve erkeklerin ayrı yerlerde durduğu protesto gösterisinde konuşan Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, şunları söyledi:

\"Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in kanlı ortaklığı ve işgal planları devam ediyor. Siyonizmin yeni kuklası Trump, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacaklarına ve Amerikan Büyükelçiliği\'ni Kudüs’e taşıyacaklarına dair açıklamalarda bulunuyor. Kudüs’le ilgili böyle hadsiz ve hukuksuz bir tasarruf ABD’yi de İsrail’i de hiç ummadıkları bir neticeyle karşı karşıya bırakacaktır. İlk kıblemiz olan Kudüs\'ü, İsrail\'in başkenti olarak nitelendirmek, ABD\'nin bu coğrafyadaki tüm varlığının ve ilişkilerinin ciddi bir biçimde sorgulanacağı yeni bir süreci başlatacaktır. Biz, bu coğrafyada Amerikan üssü görmek istemiyoruz. Şimdi biz, İslam ülkelerinden içi boş kınamalar ya da lanet okumlar değil; sahici yaptırımlar bekliyoruz. Kudüs\'ü başkent olarak tanıyacağını ve büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıyacağını beyan eden Amerika\'dır. O zaman yaptırımların da öfke selinin de ilk muhatabı Amerika\'dır.\"

Tekirdağ\'da ise Tuğlalı Park\'ta toplanan protestocular, ellerinde taşıdıkları Filistin ve Türk bayraklarıyla ABD\'nin \'Kudüs\' kararını protesto edip, \'Kudüs, Müslümanların onurudur\', \'Kudüs, Müslümanların şerefidir\', \'Kudüs, Müslümanların istiklal ve istikbalidir\' yazılı dövizler taşıdı. AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Hüseyin Uzunlar, \"ABD Başkanı Donald Trump\'ın hukuksuz \'Kudüs\' açıklaması, insanlık vicdanını yaralamış ve bölgemizdeki sorunları derinleştirmiştir. Kudüs, tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bu hareket, bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. İslam’ın sesini susturmak, kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek, Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler, tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır\" dedi.

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