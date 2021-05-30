Edirne ve ilçesi Keşan'da sağanak etkili oldu

Edirne ve Keşan ilçelerinde sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji'nin yağış uyarısında bulunduğu Edirne'de sağanak yağış akşam saatlerinde etkili oldu. Hava sıcaklığının 20 derece olduğu kentteki yağış zaman zaman şiddetini artırdı. Kentin bazı mahallelerindeki sokak ve caddeler suyla kaplandı. Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, suyla kapanan sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Polis ekipleri suyla kaplanan bölgelerde önlem alarak, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Edirne'de yağışların aralıklarla salı gününe kadar devam edeceği belirtildi.

Su baskınları oluştu

Edirne'nin Keşan ilçesinde akşamüstü etkili olan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 24 derece olduğu Keşan'da akşamüstü başlayan şiddetli sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı evlerin ise bahçelerinde su baskınları oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise saçak altlarına sığındı. Yetkililer, olası su baskınlarına karşı halkı uyardı. Yağışın aralıklarla devam edeceği bildirildi.