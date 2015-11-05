Edirne Valisi, resmi törenle yalak açılışı yaptı

Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, Edirne Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 13 köyde büyük ve küçükbaş hayvanların su içmesi için yaptırdığı yalakların (Svat) açılışını yaptı.

DHA'nın haberine göre, Edirne Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 13 köyde büyük ve küçükbaş hayvanların su içmesi için yalak (Svat) yaptırdı. Hayvanların için yapılan yalakların tamamlanması nedeniyle Edirne Valisi Dursun Ali Şahin’in de katıldığı tören düzenlendi.





Havsa’ya bağlı Azatlı Köyü merasında düzenlenen törene Vali Şahin’in yanı sıra Kaymakam Alparslan Kılıç, Edirne Jandarma Komutanı Albay Kamuran Ersan, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Sarı ile köylüler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra konuşan Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, hayvanları çok sevdiği için törene katıldığını söyleyerek, “Bazılarına göre svat, bazılara göre ise yalak olan bu sulaklar hayvanlar için çok önemli. Bu yalaklardan su içen ineklerin süt verimi artacak. Ben hayvanları çok seviyorum. Hayvan deyip geçmeyin” dedi.



Daha sonra etrafı balonlarla ve Türk Bayrağı ile süslenen yalakların kurdelesi Vali Şahin tarafından kesildi. Açılış töreninin ardından Azatlı Köyü’ne 100 de fidan dikimi gerçekleştirildi.