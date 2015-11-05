T24 LogoT24 Logo
Gündem

Edirne Valisi, resmi törenle yalak açılışı yaptı

"Ben hayvanları çok seviyorum. Hayvan deyip geçmeyin"

05 Kasım 2015 20:23

Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, Edirne Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 13 köyde büyük ve küçükbaş hayvanların su içmesi için yaptırdığı yalakların (Svat) açılışını yaptı. 

DHA'nın haberine göre, Edirne Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 13 köyde büyük ve küçükbaş hayvanların su içmesi için yalak (Svat) yaptırdı. Hayvanların için yapılan yalakların tamamlanması nedeniyle Edirne Valisi Dursun Ali Şahin’in de katıldığı tören düzenlendi.



Havsa’ya bağlı Azatlı Köyü merasında düzenlenen törene Vali Şahin’in yanı sıra Kaymakam Alparslan Kılıç, Edirne Jandarma Komutanı Albay Kamuran Ersan, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Sarı ile köylüler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra konuşan Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, hayvanları çok sevdiği için törene katıldığını söyleyerek, “Bazılarına göre svat, bazılara göre ise yalak olan bu sulaklar hayvanlar için çok önemli. Bu yalaklardan su içen ineklerin süt verimi artacak. Ben hayvanları çok seviyorum. Hayvan deyip geçmeyin” dedi.

Daha sonra etrafı balonlarla ve Türk Bayrağı ile süslenen yalakların kurdelesi Vali Şahin tarafından kesildi. Açılış töreninin ardından Azatlı Köyü’ne 100 de fidan dikimi gerçekleştirildi.

ETİKETLER

edirne valisiyalak açılışıDursun Ali Şahin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24